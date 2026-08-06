Swisscom: Wierzbitzki wird CEO für Schweizer Geschäft

Publiziert am 06.08.2026

Damit führt Swisscom im Heimmarkt ähnliche Organisationsstrukturen wie bereits im Italien-Geschäft ein. CEO Wierzbitzki und Finanzchef Stettler treten ihre neuen Stellen per 1. Januar 2027 an, wie die Swisscom am Donnerstag gemeinsam mit den Halbjahreszahlen bekannt gab. Wierzbitzki arbeitet seit 2010 bei der Swisscom. Der deutsch-schweizerische Doppelbürger leitet seit 2020 den Bereich Privatkunden und gehört seit April 2025 der Geschäftsleitung von Swisscom Schweiz an.

Christoph Aeschlimann bleibe Konzern-Chef und könne sich damit noch stärker auf Strategie, Transformation, Innovation, die Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen sowie die langfristige Weiterentwicklung der Swisscom-Gruppe konzentrieren, hiess es in der Mitteilung.

Vom Vodafone-Manager zum Schweiz-Chef

Wierzbitzki ist diplomierter Elektroingenieur. Nach dem Studium begann er seine Laufbahn bei Siemens im Produktmanagement. Ab 1994 war er in verschiedenen Führungspositionen bei Vodafone tätig, zunächst bei Mannesmann D2 in Deutschland, später in der Vodafone-Gruppe. Dort verantwortete er namentlich das Innovationsmanagement, das Endgerätegeschäft und die Kommunikationsdienste. Seine Schwerpunkte lagen in der Produktentwicklung, im Produktmanagement sowie im kommerziellen Angebotsmanagement.

2010 stiess er zur Swisscom und wurde Mitglied der Geschäftsleitung Privatkunden. Zunächst leitete er das Customer Experience Design, ab 2013 das Festnetz- und TV-Geschäft für Privatkunden. Von 2016 bis 2019 stand er dem Geschäftsbereich Products & Marketing vor. Der Gruppenleitung gehörte er von Januar 2016 bis März 2025 an. Daneben sitzt Wierzbitzki im Verwaltungsrat von SoftAtHome, einem Softwareentwickler für Smart-Home-Lösungen.

Der neue Schweizer Finanzchef Stettler war bislang Head of Finance Schweiz und übernimmt nun die operative Gesamtverantwortung für die finanzielle Führung des Schweizer Geschäfts. Er wird damit auch Teil der Schweizer Geschäftsleitung. Eugen Stermetz bleibt als Gruppen-Finanzchef für die übergeordnete finanzielle Verantwortung der Gruppe zuständig.

Weitere Änderungen in Schweizer Geschäftsleitung

Weiter rückt Michel Siegenthaler in die Schweizer Geschäftsleitung auf. Er folgt als Leiter des Privatkundengeschäfts auf Wierzbitzki. Bislang war er Chef der Swisscom-Shops.

Eine weitere Änderung gibt es an der Spitze des Geschäftskundenbereichs. Urs Lehner gibt die Führung ab. Interimistisch übernimmt Thomas Wettstein, Business- und IT-Chef der Swisscom. Die definitive Nachfolgelösung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hiess es. (sda/nil)