von Edith Hollenstein

Gut gelaunt beim Gespräch im Café Plüsch in Zürich Wiedikon: Simon Rehsche. (Kamera: Michèle Widmer; Design: Corinne Lüthi)









Strategieexperte Simon Rehsche ist Managing Director von Heimat Zürich. Nach seinem Psychologiestudium war er zunächst als Planner bei Publicis und danach als Head of Strategy Mitglied der Geschäftsleitung von TBWA. Rehsche unterrichtet zu Themen rund um Markenführung, Werbung und Kreativität.





Mit der Imagekampagne «Die Schweiz will» möchte sich die FDP Schweiz für die Wahlen im Oktober in Stellung bringen. Anfang September startete die zweite Phase dieser schweizweiten Kampagne unter dem Motto «Die Schweiz will weiter». Heimat Zürich verantwortet Strategie und Kreation (persoenlich.com berichtete). Am vergangenen Wochenende hatten die Tamedia-Zeitungen unter dem Titel «Grösstes digitales Wahlexperiment der Schweiz hat einen Haken» über die Facebook-Massnahmen innerhalb der Kampagne berichtet.







«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.