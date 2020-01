F&P Robotics bietet Service-Roboter und Technologien an, die Aktivitäten aus dem täglichen Leben der Menschen unterstützen und erleichtern. Hansruedi Früh, Gründer und Geschäftsführer von F&P Robotics, gab am Donnerstag rund 100 Mitgliedern der FRZ Flughafenregion Zürich einen Überblick über die noch junge Firma. «Wir sind spezialisiert auf menschenfreundliche und sichere Roboter», sagte Früh über die Firma, die rund 50 Mitarbeitende, spezialisiert in Robotik, Maschinenbau, Psychologie und Pflegewissenschaften, beschäftigt.

Der mobile einarmige Roboter Lio von FP Robotics ist gemäss Michael Früh, CFO bei F&P Robotics AG, derzeit das Hauptprodukt für die Betreuungssassistenz. Die F&P-Tochter Baronics AG bietet zudem einen Bar-Roboter an, der verschiedenste Getränke ohne zusätzliche Assistenz zubereitet - bis zu 120 pro Stunde. Eine solche Bar ist in rund einer Stunde eingerichtet, wie Daniel Adamec von Baronics erklärte. Insbesondere Messe-Organisatoren würden sich um diese Attraktion reissen, heisst es in der Mitteilung der FRZ zu diesem Anlass.







FRZ Flughafenregion Zürich ist das führende Wirtschaftsnetzwerk für Unternehmen und Politik in der näheren und weiteren Flughafenregion Zürich. (pd/eh)