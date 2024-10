Publiziert am 29.10.2024

Katharina Pfaffhauser bringt über 15 Jahre Erfahrung im Technologiesektor mit, darunter zehn Jahre im Silicon Valley, wo sie digitale Unternehmen aufbaute und leitete. Derzeit ist sie Chief Business Officer bei Symphony.is und konzentriert sich auf Wachstums- und Innovationsthemen, heisst es in einer Mitteilung. Ihre strategische Expertise entwickelte sie unter anderem in ihrer Tätigkeit bei McKinsey. Sie besitzt einen MBA der Stanford Graduate School of Business sowie einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und Internationale Beziehungen von der Universität St. Gallen.

Cris Grossmann, CEO und Mitbegründer von Beekeeper, ist Spezialist für die Skalierung von Technologielösungen mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung in Startups und strategischem Management. Er hat einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften von der ETH Zürich und berät Fortune-500-Unternehmen bei der digitalen Transformation und dem organisatorischen Wandel. Zudem ist er Mitglied mehrerer Verwaltungsräte und Beiräte und teilt seine Fachkenntnisse in den Bereichen Benutzererfahrung und Entrepreneurship.

Der Anbieter für Terminplanung hat sein Geschäftsmodell in den letzten Jahren von einer werbefinanzierten Plattform hin zu einem Abonnement-basierten Modell gewandelt und so seine Präsenz in Nordamerika und Europa ausgebaut.

Doodle wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist ein Terminplanungstool. Hauptaktionärin der Doodle ist die TX Group. (pd/spo)