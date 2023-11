Ateo: Zwei neue Köpfe im Führungsteam

Melissa Derrer ist seit 2016 bei Ateo und leitet die Bereiche Grafik und Interaction Design, teilt die Firma am Dienstag mit. Xavier Heimgartner verstärkt das Team seit 2018 und leitet den Bereich Softwareentwicklung.

Ateo wurde 2013 von Sebastian Tobler gegründet. Mit Tobler, Derrer und Heimgartner hat Ateo nun drei Gesellschafter und Geschäftsführer. In den letzten zehn Jahren sind in der Agentur Projekte entstanden, mit denen man zum Beispiel in einer virtuellen Spitalumgebung Händehygiene lernen kann, vor einer Schulklasse ein Lehrertraining absolviert oder in einem Heissluftballon über die Alpen schwebt. (pd/spo)