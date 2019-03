Influencer Summit: Zweite Auflage findet in Davos Klosters statt

Schweiz Tourismus lädt im Juni 2019 zur zweiten Ausgabe des «Switzerland Tourism Influencer Summit». Mit einer «überzeugenden gemeinsamen Bewerbung» holen Davos Klosters und Graubünden Ferien diese internationale Konferenz «in die Zauberberge», wie es in einer Mitteilung heisst. «Für die Wahl sprachen die hervorragenden logistischen, fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen sowie die sehr präzise auf die Influencer zugeschnittenen Tagesprogramme», wird Markus Berger, Leiter Unternehmenskommunikation von Schweiz Tourismus, zitiert. Hinzu komme das aus Social-Media-Sicht grosse touristische Potenzial des Austragungsorts.

«Einmalige Chance, die Destination zu präsentieren»

Die Begeisterung über diesen Entscheid ist bei Graubünden Ferien und der Destination Davos Klosters gross. «Für uns haben Kooperationen mit Influencern seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Die Ausrichtung der Konferenz passt deshalb bestens in unsere Social-Media-Strategie und ermöglicht uns, unser Netzwerk in diesem Bereich zu erweitern», so Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, in der Mitteilung. Reto Branschi, CEO der Destination Davos Klosters, ergänzt: «Der Summit ist eine einmalige Chance, zahlreichen Influencern und ihren Tausenden von Followern die schönsten Ecken unserer Destination zu zeigen.»

30 Influencer zu Besuch in Davos Klosters

Zur Konferenz lädt Schweiz Tourismus rund 30 internationale Social-Media-Profis ein, die in ihren jeweiligen Fachgebieten führend sind und es verstehen, ihre Followers mit einer ganz eigenen Bild- und Textsprache zu begeistern. In Davos Klosters werden sie zwei Tage verbringen. Am ersten Tag unternehmen sie geführte Touren in der Destination. Der zweite Tag ist Referaten und dem fachlichen Austausch gewidmet. Unterkunft und Tagungsort ist das Hard Rock Hotel Davos.

Der erste «Switzerland Tourism Influencer Summit» fand 2018 im Waadtland statt (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)