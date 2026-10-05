Publiziert am 05.10.2026

Den Gemeinschaftsstand organisiert der Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV). Er wird am Donnerstag, 8. Oktober, eröffnet, die Gastrede hält die Autorin und Übersetzerin Annina Haab. Daneben bespielt Pro Helvetia eine eigene Bühne mit Autorinnen und Autoren aus allen Sprachregionen.

Ehrengast der Messe ist Tschechien. Mehrere Schweizer Verlage haben Titel tschechischer Autorinnen und Autoren im Programm. Der SBVV verweist auf die enge Verbindung der beiden Länder: Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 seien zahlreiche Kulturschaffende in die Schweiz geflüchtet. Am Freitag, 9. Oktober, findet ein schweizerisch-tschechischer Austausch statt, unter anderem mit Sarah Elena Müller und Thierry Raboud. (pd/nil)