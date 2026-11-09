Kurzfilmtage Winterthur: Satire aus Thailand holt den Hauptpreis

Publiziert am 09.11.2026

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur haben am Sonntag zum Abschluss ihrer 30. Ausgabe die Preise vergeben, wie das Festival auf seiner Website schreibt. Anders als in früheren Jahren nennt das Festival keine Zuschauerzahl mehr, wie es auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt.

Den mit 10’000 Franken dotierten Hauptpreis des Internationalen Wettbewerbs erhielt «The Bovine Comedy» (Thailand, Frankreich 2026). Ratchapoom Boonbunchachoke entwirft darin ein Thailand im Jahr 2036, in dem ein Virus die meisten Rinder ausgerottet hat. Ein reicher Farmer will einen Arbeiter, der seinen Zuchtbullen betreut, mit Geld und Macht gefügig machen. Die Satire über Klassenverhältnisse und Begehren hatte im August in Locarno Premiere.

Bester Schweizer Film ist «Entre Deux» von Khalissa Akadi. Der Diplomfilm der HEAD Genf erzählt von Ahmed, der seit 40 Jahren in einem Schweizer Spital putzt. Kurz vor der Pensionierung will er in seine Heimat zurückkehren. Seine Beziehungen hier und seine Tochter, die in der Schweiz geboren ist, lassen ihn zweifeln. Das Preisgeld von 10’000 Franken stiften Suissimage und SSA.

Das Publikum wählte «Who Are We Against God?» von Laura Adriana Weibel und Aimée Lavignac zu seinem Favoriten. Der Diplomfilm verbindet dokumentarische und fiktionale Elemente und geht der Frage nach, wie die Jungfrau Maria gestorben ist. Den Förderpreis erhielt «A Bitter End» von Victoire Du Bois aus Frankreich. Den Preis für den besten Schulfilm, gestiftet von der SRG, gewann Gabriel Berrada mit «Twa7achtek».

Das Festival fand vom 3. bis 8. November statt. Es war die erste Ausgabe nach dem angekündigten Ausstieg der Zürcher Kantonalbank als Hauptsponsorin (persoenlich.com berichtete). Einen Ersatz hat das Festival laut dem künstlerischen Leiter John Canciani nicht gefunden. Die Lücke deckt es mit Eigeneinnahmen, Sparmassnahmen, Stiftungsgeldern und Spenden. Für die nächsten zwei bis drei Jahre sei die Finanzierung gesichert, sagte Canciani im persoenlich.com-Interview. (pd/nil)