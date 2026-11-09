Publiziert am 09.11.2026

Das Theaterunternehmen anda Kids bringt Selma Lagerlöfs Kinderbuchklassiker «Nils Holgerssons wunderbare Reise» als Schweizer Erstaufführung nach Zürich. Premiere war am 8. November in der Kanzlei Zürich. Für die musikalische Umsetzung konnte das Theaterunternehmen den Schweizer Musiker Marius Bear gewinnen, der eigens für die Produktion Musik und Songs komponiert hat.

Grosse Herausforderung

Die Geschichte erzählt von Nils Holgersson, der auf wundersame Weise winzig klein wird und auf dem Rücken des Gänserichs Martin mit den Wildgänsen auf eine abenteuerliche Reise geht. Die Bühnenfassung und Regie verantwortet Stefan Camenzind. Seine Inszenierung verbindet poetische Bilder, Humor und Musik zu einem Familientheatererlebnis für Kinder und Erwachsene. Für Theaterbetreiberin Corinne Lüthi, die auch als «persönlich»-Grafikerin tätig ist, ist es ein grosser Moment. «Das Stück war für uns eine grosse Herausforderung», so Lüthi gegenüber persoenlich.com. «Wir sind froh, dass es so gut rausgekommen ist.»

Marius Bear begleitet die Inszenierung mit eigens komponierten Stücken, die von Aufbruch und Abenteuer bis zu leisen, berührenden Momenten reichen. Besonders am Herzen liegt ihm der Song «Min Fründ», den er seinem besten Freund gewidmet hat. «Ich war schon damals verzaubert von dieser Geschichte und diesem Gefühl von ‹uuf und dervo›», so der Musiker. Er habe etwas Zeitloses schaffen wollen – Musik, die ehrlich und direkt aus dem Herzen komme.

Sechs Schauspieler:innen verkörpern 17 Figuren

In der Titelrolle ist Yves Ulrich zu sehen, Luigi Prezioso spielt den Gänserich Martin, Myriam Wittlin übernimmt die Rolle der Wildgans Akka von Kebnekaise. Ergänzt wird das Ensemble durch Mirjam Baur, Anna Sonnenschein und Rino Hosennen. Die sechs Schauspieler:innen erwecken insgesamt 17 Figuren zum Leben.

Zum Kreativteam gehören neben Stefan Camenzind und Marius Bear auch Bühnenbildner Simeon Meier, Kostümdesignerin Sabrina Claudia Moser, musikalischer Leiter Simon S. Burkhalter und Illustratorin Mira Gisler.

Die Kanzlei am Zürcher Helvetiaplatz ist die Heimatbühne von anda Kids. Nach der vielbejubelten Premiere am 8. November ist die Produktion dort während eines längeren Spielblocks zu sehen. Darüber hinaus sind Gastspiele in Baden, Bern, Olten, Thun, Schwyz, Wil und Basel geplant. Im April 2027 folgt eine weitere Zürcher Spielserie im Theater am Hechtplatz. (pd/ma)