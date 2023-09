SRF: 193'000 sahen «Sendung des Monats»-Premiere

Medienkonsum

Jugendliche geraten online früher mit Gesetz in Konflikt

Insbesondere Jugendliche, die wegen Pornografie verzeigt werden, sind auffällig jung.

Jugendliche sind online immer früher aktiv – und geraten dabei auch früher mit dem Gesetz in Konflikt: So sind insbesondere Jugendliche, die wegen Pornografie verzeigt werden, auffällig jung, wie die Zürcher Oberjugendanwaltschaft am Montag mitteilte.