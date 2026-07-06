Stiftung Wunderlampe: 3500 Herzenswünsche erfüllt

Publiziert am 06.07.2026

Die Stiftung Wunderlampe feierte vergangene Woche im Chalet Muri in Bern ihr 25-jähriges Bestehen. Der Anlass wurde vom bekannten Berner Kommunikationsprofi und ehemaligen Mitte-Gemeinderat Claudio Righetti organisiert, der sowohl Karin Haug-Bleuler, Mitgründerin und Gesamtleiterin der Stiftung Wunderlampe, als auch Christa Rigozzi, seit 2007 ehrenamtliche Botschafterin der Stiftung begrüsste und interviewte.

Haug betonte, dass bereits kleine Sachen Wunder bewirken können. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die Stiftung Wunderlampe über 3500 Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Krankheit oder Beeinträchtigung erfüllt.

Die Wünsche seien sehr persönlich und reichten von Erlebniswünschen wie einer Ballonfahrt, einem Helikopterflug oder einer Fahrt im Führerstand einer Dampflok bis hin zu Begegnungen mit einer Wunschperson. Die Umsetzung solcher Wünsche verlange weit mehr als gute Absicht. Sie braucht umsichtige Planung, sorgfältige Abklärung und eine einfühlsame Betreuung, damit aus einem Herzenswunsch ein sicheres, stimmiges und unvergessliches Erlebnis werde, so die Gründerin. Die Stiftung beschäftigt sieben festangestellte Mitarbeitende und rund 60 Ehrenamtliche.

Unter den zahlreichen Gästen im Chalet Muri waren auch die Berner Stadtpräsidentin Marieke Kruit sowie die Botschafterinnen der Republik Kuba Laura Ivet Pujol Torres und des Königreichs der Niederlande Karin Mössenlechner anwesend.

40 Jahre Chalet Muri

Auf Einladung von Gastgeber Claudio Righetti bringen die Chalet-Muri-Talks Persönlichkeiten aus verschiedenen Interessensgebieten zusammen. Righetti führt seine Veranstaltung nicht nur in ihrem Stammhaus in Bern, sondern auch in Zürich oder Basel durch. Nächstes Jahr feiert die traditionsreiche Veranstaltung ihr 40-jähriges Jubiläum. (pd/ma)