Zermatt Unplugged: 35'000 Personen besuchten die 17. Ausgabe

Publiziert am 12.04.2026

Laut den Veranstaltern besuchten rund 35'000 Personen die 17. Ausgabe des Akustikfestivals. Headliner des Festivals war Herbert Grönemeyer, der als erster Künstler an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Hauptzelt auftrat. Der Musiker feierte am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Weitere Hauptacts waren die britische Sängerin Emeli Sandé, der Pianist Tom Odell sowie die Rockband Placebo. In kleineren Spielstätten wie dem Vernissage-Club, der Kapelle Winkelmatten und dem Ronnie Scott's Jazz Club traten unter anderen Starsailor-Sänger James Walsh, Rea Garvey, Mighty Oaks, Kings of Convenience und Isaac Gracie auf.

Im Jazz Club fanden nach den offiziellen Konzerten spontane Jam-Sessions statt. Neu im Programm waren sogenannte «Music & Breath Experiences», bei denen eine kleine Gruppe von Zuhörern Atemübungen mit akustischer Musik kombinierte. Die Veranstalter wollen das Format weiterentwickeln. Die nächste Ausgabe des Zermatt Unplugged findet vom 6. bis 10. April 2027 statt. (pd/spo)

persönlich ist Medienpartner des Zermatt Unplugged.