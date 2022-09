Die Agentur, die früher als Advico, Futurecom, Exxtra, Allaccess, Wunderman und Y&R Group bekannt war, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Und weil ihre Mutteragentur, die Advico vor 60 Jahren in der Schweiz gegründet wurde, hat Wunderman Thompson am Donnerstagabend zum kollektiven Feiern ins Labor5 in Zürich eingeladen.

Rund 200 Gäste, darunter auch zahlreiche ehemalige Angestellte aus mehreren Jahrzehnten, fanden sich in den Räumlichkeiten von Kurt Aeschbachers legendärem TV-Studio im Kreis 5 ein. Nach der Begrüssung durch die beiden Co-CEOs Giselle Vaugne und Swen Morath wurde ausgiebig gefeiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir waren überwältigt von der grossen Anzahl an Anmeldungen und freuen uns, mit so vielen, inspirierenden Menschen auf die Zukunft anzustossen», lässt sich Co-CEO Swen Morath zitieren. «Wir sind stolz auf unsere lange Geschichte, auf all das, was unser Team gemeinsam mit unseren tollen Kundinnen und Kunden speziell in den letzten drei Jahren seit dem Rebranding zu Wunderman Thompson geleistet hat und freuen uns auf alles, was noch kommt.»

Co-CEO Giselle Vaugne ergänzt: «Mit dem Briefing haben wir unser eigenes Agenturbier. Heute gibt es auch unseren hausgemachten Gin in CI Farbe. Passend zum Motto 60 Jahre Inspiration heisst er Ginspiration. Er wurde ja auch von unserem wunderbaren Copywriter und Ex-Barkeeper Dave gebraut.»

DJ Samuel Gmür, der auch schon die Sounds für die Migros Ice Tea Beats kreierte, sorgte mit einem erfrischenden Musikmix aus den 60ern bis heute für gute Stimmung. Eine Installation mit kultigen Advico-Plakaten lud zum virtuellen Eintauchen und Entdecken ein und auf einem Turm aus Oldschool Fernsehern flimmerten die besten TV-Spots aus vier Dekaden. Dazu gab es feinen Food, viele freudige Wiedersehen und jede Menge inspirierende Gespräche. Nach der Sperrstunde gings noch weiter in Richtung Langstrasse. (pd/cbe)