Somedia Learning übernimmt die Badener Agentur rückwirkend per 1. Januar 2021, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Simon Knoth, Gründer und Inhaber von HK Learning, beteiligt sich als Minderheitsaktionär an Somedia Learning und nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung.

Durch die Fusion ergeben sich laut Mitteilung Synergien in der Produktion digitaler Lehrmittel für Grosskunden, «insbesondere dank einem erweiterten Portfolio an Entwicklungswerkzeugen». Zudem bringe HK Learning aus seiner siebenjährigen Firmengeschichte zahlreiche namhafte Projektreferenzen aus Industrie und Grosshandel mit.

Mittelfristig würden die bestehenden Standorte in Baden und Wädenswil an einem gemeinsamen Standort in Zürich zusammengeführt. (pd/lol)