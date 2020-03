Gezeichnet 2019: Alex liefert erneut Karikatur des Jahres

Der vom Satiremagazin Nebelspalter gestiftete Publikumspreis für die Karikatur des Jahres geht an Alex (Alexandre Ballaman) für seinen Beitrag «Hey! Ueli!», erschienen am 17. Mai 2019 in der Tageszeitung La Liberté. Über 200 Karikaturen von 50 Schweizer Pressezeichnerinnen und -zeichnern standen an der Jahresrückblicks-Ausstellung «Gezeichnet 2019» im Berner Museum für Kommunikation den Besuchern zur Wahl, heisst es in einem Communiqué.

Auf den zweiten Platz wählten die Besucher den Beitrag «Der Petwal» des Karikaturisten Christof Biedermann, publiziert in der März-Ausgabe des Magazins Reformiert.



Den dritten Platz belegen ex aequo eine weitere Arbeit zum Klimawandel von Gabriel Giger, erschienen am 1. Februar 2019 im Walliser Bote und ein Cartoon von Ruedi Widmer, erschienen im Tages-Anzeiger.



Liberté-Karikaturist Alex alias Alexandre Ballaman sichert sich den Publikumspreis der «Gezeichnet»-Besucher zum zweiten Mal in Folge. Bereits im vergangenen Jahr erhielt eine seiner Karikaturen die höchste Stimmenzahl (persoenlich.com berichtete). Zu den weiteren Preisträgern früherer Jahre gehören Patrick Chappatte, Felix Schaad, Silvan Wegmann (Swen) und Marco Ratschiller (Karma).

Die Ausstellung «Gezeichnet» wurde 2008 ins Leben gerufen und gastierte in dieser Ausgabe vom 12. Dezember 2019 bis 9. Februar 2020 im Museum für Kommunikation Bern. Die Ausgabe «Gezeichnet 2019» verbuchte ein grosses, nationales Medienecho und verzeichnete über 12’000 Besucher. Die 13. Ausgabe von «Gezeichnet» wird am 11. Dezember 2020 wieder im Museum für Kommunikation Bern eröffnet. (pd/cbe)