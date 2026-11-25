Publiziert am 25.11.2026

Viele Unternehmen sparen mittlerweile beim Kultursponsoring. Nach Institutionen wie dem Kunsthaus oder den Winterthurer Kurzfilmtagen bekommt diese Entwicklung auch das ZFF zu spüren: Auf Ende Jahr laufen gleich mehrere Sponsoringverträge aus.

Diese Einnahmen fehlen 2027. Gleichzeitig steigen die Kosten, wenn internationale Stars auf den grünen Teppich des ZFF eingeladen sind. Zwar erhalten sie keine Gage, aber Reisen und Unterkünfte, die vom ZFF bezahlt werden, sind in den vergangenen Jahren teurer geworden.

Wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte, soll das ZFF deshalb mehr Geld von der Stadt erhalten. Bisher lag der städtische Beitrag ans ZFF bei 512'000 Franken pro Jahr. Für die kommende Beitragsperiode bis ins Jahr 2030 soll dieser Betrag nun deutlich erhöht werden.

Neu rund eine Million Franken

Der Stadtrat beantragt eine Erhöhung auf rund 962'000 Franken im Jahr 2027. In den Jahren 2028 bis 2030 soll der Betrag auf jeweils 1,165 Millionen Franken erhöht werden.

Das ZFF solle unterstützt werden, weil es eine hohe kulturpolitische und wirtschaftliche Bedeutung habe, so der Stadtrat. Es stärke den Standort Zürich als Kultur- und Kreativstandort, fördere das Schweizer Filmschaffen und trage zur internationalen Vernetzung bei. «Das ZFF generiert eine grosse Wertschöpfung von gegen 50 Millionen Franken beim Gewerbe», hatte Christian Jungen im September gegenüber persoenlich.com erklärt.

Von den städtischen Beiträgen sollen wie bisher jeweils 50'000 Franken für den Musikfilmwettbewerb eingesetzt werden. Weitere 40'000 Franken sollen neu für die Durchführung des «Sustainability-Awards» verwendet werden. Dabei soll ab der kommenden ZFF-Ausgabe ein Film ausgezeichnet werden, der Themen wie Klimaschutz, Ressourcen oder soziale Verantwortung behandelt.

Das Parlament entscheidet

Ob das ZFF das Geld erhält, entscheidet das Stadtparlament an einer der kommenden Sitzungen. Schon jetzt ist klar, dass der Antrag des Stadtrates auf der rechten Ratsseite für Diskussionen sorgen wird. Vor allem die SVP kritisierte schon beim Kunsthaus die steigenden städtischen Beiträge für Kulturinstitutionen.

Das ZFF wird nicht nur von der Stadt unterstützt. Auch Kanton und Bund sprechen jeweils Beiträge. Vom Kanton sind es aktuell 400'000 Franken, vom Bund 420'000 Franken, wobei der Bundesbeitrag dieses Jahr um 20'000 Franken gekürzt wurde. Diese 20'000 Franken fliessen neu ans Westschweizer Festival international du Film Alpin Les Diablerets (FIFAD). (sda/spo)