ESC | Tamedia Romandie: «Basel ist der richtige Sieger»

Publiziert am 03.09.2024

Der Eurovision Song Contest wird 2025 also in Basel stattfinden. Konkurrent Genf geht leer aus. Wie gross ist die Enttäuschung «au bout du lac»? In dieser Folge sprechen Verleger Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet auch über die Wutwelle, die der Tamedia-Abbau in der Romandie ausgelöst hat. «Die Unkenntnis der Medienlandschaft in der Romandie ist dieses Mal besonders krass zutage getreten», findet die Redaktorin.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.

