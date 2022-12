Deville: Befreiende Schimpftirade zum Jahresende

Am Ende bekommt dieses Jahr 2022, was es verdient: Es wird «geroastet». Dominic Deville sagt ihm in diesem speziellen Jahresrückblick von «Deville» gehörig die Meinung. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung.

Auch seine Gäste Gabriel Vetter, Knackeboul, Joël von Mutzenbecher und Sanija Ameti, Co-Präsidentin der Aktion Libero, sagen dem Jahr ungeschönt, was sie von ihm halten. Oder von ihr. Denn das Jahr 2022 ist auch da und wird von Patti Basler verkörpert. Patti Bassler muss sich an diesem Abend – stellvertretend für das Jahr 2022 – einiges anhören. Das gehört zum Konzept eines «Roasts». Und dazu gehört auch, dass sich alle Anwesenden auch gegenseitig «roasten». Zum Jahresende eine befreiende Schimpftirade, die Spass macht. Die Sendung ist am Sonntag, 26. Dezember 2022, um 21.40 Uhr auf SRF 1 zu sehen. (pd/wid)