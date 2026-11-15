Schweizer Buchpreis: Sarah Elena Müller ausgezeichnet

Publiziert am 15.11.2026

«Der Roman ist keine Süssigkeit», sagte die frisch gekürte Preisträgerin in ihrer Dankesrede. Die Jury bescheinigte ihr, «Unwucht» balanciere zwischen «Leichtigkeit und Beklemmung» und überzeuge «durch eigenwillige Sprachbilder, pointierte Sätze und unverschämten Witz».

Zudem verweist die Jury in ihrer Begründung des diesjährigen 19. Schweizer Buchpreises auf die «raffinierte Erzählkonstruktion». Denn der Roman erzählt nicht bloss eine Geschichte, sondern die Figuren verhandeln auch, wer die Deutungshoheit über die Geschichte hat. Die Leserin oder der Leser steht deshalb vor der Frage, wer hier was erzählt.

Eine Frage der Perspektive

Es geht in dem Roman um die Liebe von Alice zu Rio und um deren Trennung. Die beiden haben sich nach sieben Jahren Beziehung 2017 getrennt, und wiederum sieben Jahre später versucht die Ich-Erzählerin Alice mit Rio die Jahre, die sie zusammen waren, zu erinnern und nachzuerzählen. Die Autorin Sarah Elena Müller erzählt also ihren Roman auf zwei Zeitebenen.

Kennengelernt haben sich die beiden während des Kunststudiums. Alice kellnert, Rio dealt - und konsumiert. Rio hängt an den Drogen, Alice an ihm. In den sieben Jahren Beziehung verschwindet und entzieht er sich immer wieder, auch nach einem Aufenthalt im Gefängnis. Sie wartet, hofft und vereinsamt dabei. Das ist die frühere Ebene.

Auf der späteren schreibt Alice an einem Buch. Sie versucht, ihre Geschichte mit Rio aufzuschreiben und aufzuarbeiten. Dabei bezieht sie Rio mit ein. Er weiss, was sie schreibt und fühlt sich unwohl dabei. «Dir ist schon klar, dass du mich komplett in der Hand hast?», fragt er an einer Stelle. Und sie an anderer: «Ich hole mir bloss ein winziges bisschen Entscheidungsmacht zurück.» Es geht bei diesem Handel mit «Fiktion und Wirklichkeit» auch um die Frage der Macht - und die liegt im Fall von «Unwucht» voll und ganz bei Alice. Denn die Leserinnen und Leser haben nur ihre Perspektive auf die Geschichte mit Rio.

Hier gibt es eine Parallele zu Müllers Romandebüt «Bild ohne Mädchen», mit dem sie 2023 schon einmal für den Schweizer Buchpreis nominiert war. Darin hat Müller den Missbrauch an einem Kind thematisiert und ihn aus der Perspektive des betroffenen Mädchens erzählt. Erklärt hat die Autorin nichts. Und auch jetzt wieder macht sie die Unwucht im Leben von Alice, in ihrer Beziehung zu Rio über Wahrnehmungen, Körperlichkeit und Sprache erfahrbar.

Zwischen Erfahrung und Erfindung

Aktuell forscht Sarah Elena Müller gemeinsam mit dem Professor und Literaturwissenschaftler Thomas Strässle sowie ihrem Kollegen Heinz Helle und ihrer Kollegin Ariane Koch zum Thema Autofiktion und Bewusstsein. Genauso wie bei Alice geht es um Selbsterzählungen zwischen Erfahrung und Erfindung.

Die Figur Alice sagt einmal: «Ich will unbedingt, dass das eine erfolgreiche Geschichte wird.» Ob ihr das gelingt, lässt «Unwucht» offen. Aber für die Autorin Sarah Elena Müller ist der Roman als solcher ganz offensichtlich ein Erfolg. In den Augen der Buchpreisjury hat sie das beste Deutschschweizer Buch des Jahres 2026 geschrieben.

Neben ihr nominiert waren Lukas Bärfuss mit «Königin der Nacht», Hayat Erdoğan mit «Hauptsache kein Zeitgeist», Yael Inokai mit «Die Auster» und Sonja Sophie Kreis mit «Das grosse Eis».

Die Buchpreisgewinnerin erhält für die Auszeichnung 30'000 Franken, die weiteren Nominierten je 3000 Franken. Für den diesjährigen Schweizer Buchpreis haben 52 Verlage insgesamt 87 Bücher eingereicht.

Diese deutschsprachigen literarischen und essayistischen Werke sind zwischen Oktober 2025 und September 2026 erschienen. Sie stammen von Schweizer Autorinnen und Autoren oder solchen, die in der Schweiz leben. Der Schweizer Buchpreis wurde 2008 vom Verein LiteraturBasel und dem Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband ins Leben gerufen. (sda/spo)

Von Andrea Fiedler (Keystone-SDA)