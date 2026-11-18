Publiziert am 18.11.2026

Der Name spielt auf die Schweizerische Lauterkeitskommission an. Dieses Selbstkontrollorgan der Kommunikationsbranche behandelt seit 1966 Beschwerden über unlautere Werbung. Die Lautigkeitskommission, kurz SLGK, prüft dagegen, ob Werbung dem selbst formulierten «Gebot der Lautigkeit» genügt. Gemeldet werden können auf slgk.ch Kampagnen, die etwa «ideenlos, langweilig» oder «eine sofort erkennbare Wiederholung bekannter Muster» sind. Massstab sind laut Website die «Grundsätze potenzieller Wirkung und des Vorhandenseins einer Idee».

Laut Mitteilung werden die Meldungen «neutral, professionell und objektiv» geprüft. Hält die Kommission eine Beanstandung für gerechtfertigt, mahnt sie die Verantwortlichen «in konstruktivster Form» ab und bietet Unterstützung bei der Verbesserung an. Laut Website tagt die Kommission dazu «in unregelmässigen Abständen». Die Beschwerden sollen zudem anonymisiert in Berichte einfliessen, die der Branche als «Pulsmesser» dienen.

Gremium als Eigenwerbung

Die Mitglieder der Kommission sind laut Website Teil von Neu Creative Agency. Eine Öffnung für externe Expertinnen und Experten sei denkbar. Die Kommissionsarbeit wird ehrenamtlich geleistet und «verpflichtet sich keiner Transparenz und Rechenschaft», wie es auf der Website heisst. Dort empfiehlt die Kommission gegen langweilige Werbung «mit reinstem Gewissen» einen Agenturpartner, nämlich ebendiese Agentur. Die Kommission ist damit in erster Linie ein Instrument der Eigenwerbung.

Als Hauptgründe für wirkungslose Kampagnen nennt die SLGK «fehlende Substanz, Belanglosigkeit und Anbiederung». Verschärft werde das Problem durch Digitalisierung, KI-Tools und ein Marketing, das sich auf die kurzfristige Stimulation von Verhalten beschränke. «Werbung muss zum Denken bringen. Beim Entwickeln der Werbung und vor allem dann, wenn man ihr begegnet», lässt sich Initiator Simon Rehsche in der Mitteilung zitieren. Rehsche ist Mitgründer und Geschäftsführer von Neu Creative Agency. (pd/cbe)