Museum für Kommunikation: Besucherrekord im 2023

Zum Erfolg beigetragen hat die im November eröffnete Ausstellung «Nichts», zu sehen noch bis am 21. Juli 2024. Das ungewohnte Thema lockt viele Neugierige an. In den ersten Wochen haben sich bereits über 14'000 Besuchende auf das Abenteuer einer Reise ins Nichts eingelassen. Sehr erfolgreich war zuvor auch Planetopia – Raum für Weltwandel. Die Ausstellung zu den ökologischen Krisen lief bis im Sommer 2023.

Direktorin Jacqueline Strauss freut sich: «Dieses Ergebnis bestätigt unsere Arbeit. Wir sind ein Museum mit einer engagierten Haltung – zum Beispiel für Innovationen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Diversität. Das spüren die Besuchenden. Und es gefällt ihnen offensichtlich! Angesichts der starken Konkurrenz im Freizeitmarkt ist es keine Selbstverständlichkeit, dass wir nochmals mehr Besuchende anziehen konnten.»

Sie sieht es auch als gute Ausgangslage für das Museumsquartier Bern, das auf starke Einzelspieler angewiesen ist. Für seine interaktiven Ausstellungen wurde das Museum 2019 mit dem renommierten Museumspreis des Europarates ausgezeichnet – als erst dritte Institution der Schweiz. (pd/spo)