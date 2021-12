Geschichte: Bundesarchiv gibt Dokumente von 1991 frei

Blick TV

Neue «Undercover»-Staffel über Obdachlose

Neue «Undercover»-Staffel über Obdachlose

Das investigative Rechercheformat «Undercover» beleuchtet in der neuen Staffel das Leben von Obdachlosen.

Das investigative Rechercheformat «Undercover» beleuchtet in der neuen Staffel das Leben von Obdachlosen in der Schweiz. Die dreiteilige Serie ist ab sofort auf Blick TV, Blick.ch und in der gedruckten Zeitung zu finden.