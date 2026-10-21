Publiziert am 21.10.2026

Die Agentur Jim & Jim hat für Starbucks Schweiz zum 25-Jahr-Jubiläum die Kampagne «Da wird gläbt» entwickelt, teilt sie mit. Es ist nach Angaben der Beteiligten die erste Kampagne, die eigens für den Schweizer Markt produziert wurde. Kernstück ist ein Imagefilm, der Alltagsszenen in den Schweizer Coffeehouses zeigt.

Jim & Jim setzte sich 2025 nach einem mehrstufigen Pitchverfahren als Leadagentur von Starbucks Schweiz durch. Der diesjährige Auftrag lautete, eine lokal produzierte Kampagne zu entwickeln, die der Marke ein eigenständiges Profil im Schweizer Markt gibt.

Der Film ist auf Schweizerdeutsch produziert, für die Romandie gibt es eine französische Fassung. Die Kamera wechselt von Person zu Person und von Szene zu Szene. Am Ende zeigt der Film das Coffeehouse in der Totalen, wo die Geschichten gleichzeitig stattfinden. Ein Barista führt als Gastgeber durch den Film, der Starbucks-Becher dient als roter Faden. Handgeschriebene Cup Messages sollen eine Schweizer Note einbringen. Ein Voice-over in Mundart begleitet die Bilder. Gedreht wurde während dreier Tage im Starbucks Coffeehouse an der Marktgasse in Winterthur und am Sihlsee SZ.

Inhaltlich geht die Kampagne von der Annahme aus, dass jede und jeder einen eigenen «Starbucks Moment» erleben kann, etwa ein erstes Date, einen Lernnachmittag, einen Kaffee nach dem Training oder eine Pause zwischen Terminen.

Zum Hauptfilm gehören sechs Cutdowns, sieben statische Visuals und drei Versionen für die Coffeehouses selbst. Die Kampagne läuft in mehreren Flights 2026 und 2027, mehrheitlich online und über Programmatic DOOH. (pd/spo)