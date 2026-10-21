Swiss Loyalty Awards: Das sind die Gewinner 2026

Publiziert am 21.10.2026

Am Swiss Loyalty Forum in Zürich sind am Dienstag im Zürcher Folium zum zweiten Mal die Swiss Loyalty Awards verliehen worden. Ausgezeichnet wurden Chicorée, Coop, Swiss zusammen mit Swisscard sowie Dosenbach. Eine Fachjury prüfte Schweizer Kundenbindungsprogramme und bewertete sie nach strategischer Ausrichtung, Innovationskraft sowie Mehrwert für Kundinnen und Kunden und Unternehmen.

Chicorée in der Kategorie «Star Schweiz»

Chicorée erhielt den Preis für das Programm Chicorée VIP. Es verbindet laut Jury ein zielgruppenorientiertes Konzept mit spielerischen und digitalen Elementen. In der App sollen Badges, Challenges und Interaktionen das Engagement auch zwischen den Einkäufen fördern.

Coop in der Kategorie «Best Launch»

Coop wurde für die Neulancierung von Scoop ausgezeichnet, einem Angebot für die Generation Z innerhalb der Supercard App. Es umfasst Rabatte, einen Lunch-Stempelpass, Gamification, Events und Content. Die Jury hob den langfristigen Ansatz hervor, junge Kundinnen und Kunden frühzeitig an Coop und Supercard zu binden.

Swiss und Swisscard in der Kategorie «Best B2B»

Swiss und Swisscard gewannen mit dem Swiss KMU Karten Paket. Unternehmen erhalten dabei PartnerPlus Benefits, Mitarbeitende profitieren auch bei geschäftlich veranlassten Ausgaben persönlich. Laut Jury entstehen so Anreize für beide Seiten, SWISS zu nutzen und die Karte einzusetzen.

Dosenbach in der Kategorie «Best Loyalty Feature»

Dosenbach wurde für Dosenbach Plus ausgezeichnet, konkret für die Preisgarantie. Diese gibt Mitgliedern laut Jury Sicherheit beim Einkauf und macht das Loyalty-Versprechen zu einem konkreten Vorteil.

Forum mit über 150 Teilnehmenden

Das Swiss Loyalty Forum fand zum dritten Mal statt und brachte über 150 Fachleute aus CRM und Customer Loyalty zusammen. In Referaten gaben Vertreter von Burger King Schweiz, Victorinox, Magnetic Habits und Accor Einblick in ihre Ansätze. Veranstaltet wird der Anlass von Brame, Hello again und Nexum.

Die Swiss Loyalty Awards sind ein Schweizer Branchenpreis für Leistungen in der Kundenbindung. Gemäss Veranstaltern zeichnet eine unabhängige Fachjury jährlich Loyalty-Programme und -Initiativen aus. (pd/spo)