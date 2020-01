PhotoSchweiz 20: Christian Lutz ist Fotograf des Jahres

Die Swiss Photo Academy hat Christian Lutz zum Fotograf des Jahres gewählt. Der Genfer gehe «mit seinen Bildern beharrlich dem Thema Macht nach und blickt hinter die Kulissen», heisst es laut Jurypräsident Res Strehle in der Begründung.

Der Ansatz von Christian Lutz basiere auf einer sorgfältigen Beobachtung der Dynamik unserer Gesellschaft, ist in der Medienmitteilung vom Freitag zu lesen. «In einer Zeit, wo die ganze Welt nach Hongkong schaut, besuchte er Macau und zeigt einen bizarren Kontrast zum sozialen Protest im Perlflussdelta», so Strehle.

Letztes Jahr veröffentlichte Lutz mit dem Buch «The Pearl River» Bilder über die Welt der Casinos in Macau. Zusammen mit einer weiteren Serie über Casinos in Las Vegas wurden die Fotos 2019 unter dem Titel «Eldorado» bei der 50. Ausgabe der Rencontres de la photographie d'Arles ausgestellt. Die Arbeiten des 46-Jährigen werden weltweit ausgestellt und regelmässig veröffentlicht.

Monique Jacot erhält Lifetime Award 2020

Mit dem Lifetime Award ehrt die Jury der Swiss Photo Academy seit 2015 jedes Jahr eine Persönlichkeit, die sich in besonderem Masse um die Schweizer Fotografie verdient gemacht hat. Heuer wird die Westschweizerin Monique Jacot ausgezeichnet, wie es in einer weiteren Mitteilung heisst.

Bisherige Preisträger des Lifetime Award sind René Groebli (2015) und Robert Frank (2016), Walter Pfeiffer (2017) sowie Sabine Weiss (2018).

Die Preise wurden am Freitagabend an der PhotoSchweiz 20 vergeben. Die grösste Werkschau für Fotografie in der Schweiz zeigt aktuelle Arbeiten von über 250 Fotografen. Sie dauert noch bis am Dienstag und findet in der Halle 622 und im Stage One in Zürich-Oerlikon statt. (sda/pd/cbe)