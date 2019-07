Zurich Film Festival: Christina Hanke leitet die Vermarktung

Der Bereich Finanzen der ZFF AG werde in Zukunft vom neuen Festivalleiter Christian Jungen verantwortet, teilte das Festival am Donnerstag in einem Communiqué mit. Jungen ist bis Ende 2019 als Senior Programmer beim ZFF. Ab Januar 2020 wird er neuer künstlerischer Leiter des Film-Festivals und übernimmt von Karl Spoerri (persoenlich.com berichtete).



Seit April 2019 ist bekannt, dass die derzeitigen Co-Direktoren und ZFF-Gründer Nadja Schildknecht und Karl Spoerri ihre operative Tätigkeit per Dezember 2019 beenden und ihr Engagement für das Festival im folgenden Jahr auf strategischer Ebene im Verwaltungsrat fortsetzen werden.

Ab 2014 war Christina Hanke als COO bei der Event-Agentur Swisscovery/Foxtrail tätig, wo sie 2018 die Unternehmensführung übernahm. Von 2007 bis 2014 arbeitete sie laut der NZZ-Medienmitteilung in diversen leitenden Positionen im Bereich Marketing und Kommunikation bei MBT Footwear, Sonova und Odlo International. Davor war sie fünf Jahre lang, ebenfalls im Marketing-Bereich, für Microsoft Schweiz tätig. Hanke studierte Internationale Beziehungen an der Universität Genf. Sie hat Weiterbildungen zu Kommunikation, Internationalem Marketing, General Management sowie Führungscoaching, unter anderem an der Universität St. Gallen, absolviert.

Das ZFF wurde 2005 unter anderem von Nadja Schildknecht und Karl Spoerri gegründet. Seit 2016 hält die NZZ-Mediengruppe eine Mehrheit am ZFF. Das Festival hat sich innerhalb weniger Jahre in der nationalen und internationalen Festivallandschaft etabliert. Das diesjährige 15. Zurich Film Festival findet vom 26. September bis 6. Oktober statt. Das Programm wird am 12. September veröffentlicht. (sda/eh)