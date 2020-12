Keystone-SDA: Das Coronajahr in Bildern

Carnegie-Stiftung

Unterstützung für diverse Corona-Projekte

Die Carnegie-Stiftung unterstützt in der Schweiz fünf Projekte, die in der Krise grosse Not gelindert haben.

Die Carnegie-Stiftung für Lebensretterinnen und Lebensretter unterstützt in der Schweiz fünf Projekte finanziell, die in der Corona-Krise Menschenleben gerettet oder grosse Not gelindert haben. Die Förderbeiträge belaufen sich auf je 15'000 Franken.