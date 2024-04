Inside Kronenhalle

«Die Gäste haben Spitznamen»

Das berühmte Edelrestaurant am zürcherischem Bellevue steht im Zentrum einer dreiteiligen «DOK»-Serie, die am Freitag auf SRF 1 startet. Im Interview sagt Regisseurin Vanessa Nikisch, wie es ist, an einem Ort zu drehen, wo das Diskretionsgebot heilig ist.

«Der Fokus dieser Serie liegt aber bewusst auf den Mitarbeitenden und nicht auf den Gästen», sagt Vanessa Nikisch. (Bilder: SRF)