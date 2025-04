1. April | Werbeverbot: «Die Realität ist krasser als jeder Aprilscherz»

Publiziert am 01.04.2025

Sind Aprilscherze noch zeitgemäss? Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret und persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck diskutieren Beispiele aus der Medienlandschaft – vom täuschend echten WhatsApp-Chat im Bieler Tagblatt bis zur fiktiven Show-Metzgerei im Tages-Anzeiger. Beck plädiert für mehr Medienkompetenz: «In Zeiten von Fake News könnte man den 1. April zum nationalen Aufklärungstag machen.»

Während manche Nachrichten zu absurd klingen, um wahr zu sein, sind andere harte Realität: Das geplante Plakatverbot in Zürich ist kein Scherz. Mit einer Stimme Mehrheit hat die AL eine Motion durchgebracht, die Plakatwerbung stark einschränken und digitale Bildschirmwerbung ganz verbieten will. Der Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen könnte erheblich sein. «Für eine wirtschaftsfreundliche Stadt wie Zürich ist das eine sehr gefährliche Entwicklung», warnt Ackeret. Er lancierte deshalb die Petition zuerichsollleuchten.com.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify, Google Podcast und Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)