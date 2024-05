ESC: «Die SRG hat das Momentum genutzt»

Publiziert am 14.05.2024

Nach dem Erfolg von Nemo am Eurovision Song Contest in Malmö geht die SRG die Organisation der Schweizer Ausgabe an. Eine der aktuell öffentlich dominierenden Fragen: Wo findet der ESC 2025 statt? «Die Städte müssen sich jetzt aktiv bemühen», sagt Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor vom persönlich-Verlag. Am Schluss werde es wohl zwischen Zürich und Genf entschieden. Inhaltlich gilt es nun rund um das ESC-Motto «United by Music» eine Leitidee für den Grossanlass in der Schweiz zu finden. «Hier ist das Know-how der Schweizer Kommunikations- und Werbebranche gefragt», sagt Michèle Widmer, Redaktionsleiterin persoenlich.com.







