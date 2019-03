Am 24. April werden die Preise für die besten Pressefotos verliehen. Wer es in den jeweiligen Kategorien aufs Podest geschafft hat, ist nun bekannt. Wer Gewinner des «Photographer of the Year»-Awards ist, verrät die Jury jedoch erst an der Verleihung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Siegerbild erkoren wurden Sujets wie der Brand am Basler Rheinhafen von Stefan Bohrer in der Kategorie Aktualität. Das beste Porträt hat Anthony Anex von der Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist geschossen und auch ein Bild von Laurent Gillieron, das den Nati-Spieler Granit Xhaka in Doppeladler-Pose zeigt, hat es auf den ersten Platz geschafft.

Kategorie Aktualität

1. Platz: Stefan Bohrer, «Im Bann der Rauchsäule», «Blick»

2. Platz: Fabrice Coffrini, «Trump», Agence France-Presse

3. Platz: Jean-Christophe Bott, «Pierre Maudet», Keystone



Kategorie Alltag

1. Platz: Christian Merz, «Samichlaus im Gefängnis», «Zürcher Unterländer»

2. Platz: David Wagnières, «Pratiques sportives à Genève sous l'angle territorial», «L'Illustré»

3. Platz: Matthias Käser, «Kreiselschmuck im Seeland», «Bieler Tagblatt»



Kategorie Schweizer Reportagen

1. Platz: Nicolas Brodard, «Conseiller fédéral», «Le Temps»

2. Platz: Rolf Neeser, «Die Kunst des Balletts – ungeachtet des Alters», «Schweizer Illustrierte»

3. Platz: Remo Naegeli, «Jan der andere Bauer», «Schweizer Illustrierte»



Kategorie Porträt

1. Platz: Anthony Anex, «Pipilotti Rist», Keystone

2. Platz: Urs Jaudas, «Tony Blair», «Tages-Anzeiger»

3. Platz: Fabrice Coffrini, «Armin», Agence France Presse



Kategorie Sport

1. Platz: Laurent Gillieron, «National soccer team Switzerland at the FIFA Russia World Cup», Keystone

2. Platz: Fabrice Coffrini, «Winner», Agence France-Presse

3. Platz: Andy Müller, «Der Weg zur WM-Silbermedallie», Freshfocus



Kategorie Ausland

1. Platz: Michael Zumstein, «La vie après Boko Haram», «Le Point»

2. Platz: Pablo Nadir Yanik Gianinazzi, «Viaggio tra speranza e libertà», Keystone

3. Platz: Beat Schweizer, «Michailovna hat angerufen», NZZ

Die Liste aller Gewinnerfotos ist auf der Website des Swiss Press Photo Awards ersichtlich. (pd/log)