SRG / Zürcher Film: Drehstart für Kinofilm «Der Spatz im Kamin»

Karen (Maren Eggert) und Markus (Andreas Döhler) wohnen mit ihren Kindern in Karens Elternhaus. Zu Markus’ Geburtstagfest reist Karens Schwester Jule (Britta Hammelstein) mit ihrer Familie an. Während Karen mit ihrer herrischen Art allen die Luft zum Atmen nimmt, ist Jule das pure Gegenteil. Allmählich bildet sich gegen Karen eine Front, bis sich alles zu einem feurigen Inferno steigert. Ein Inferno, das Altes zerstört, um Neues zu erschaffen. So heisst es einer SRF-Medienmitteilung.

In einem grossen Haus im bernischen Rapperswil wird dieses «poetische und humorvolle» Familiendrama während 35 Drehtagen gedreht. Es ist der dritte Teil von Ramon Zürchers Trilogie über das familiäre Zusammenleben.

«Der Spatz im Kamin» ist eine Produktion von Zürcher Film in Koproduktion mit SRF und SRG SSR, wie es weiter heisst. Der Film wird unterstützt vom Bundesamt für Kultur und der Berner Filmförderung. Die Dreharbeiten in Rapperswil dauern voraussichtlich bis Ende August. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Im Rahmen des Pacte de l’audiovisuel der SRG mit der Schweizer Filmbranche fliessen jährlich rund zwei Millionen Franken in Kinospielfilm-Koproduktionen mit SRF. «Als einer der wichtigsten Förderer des Deutschschweizer Filmschaffens unterstützt SRF so eine breite Palette von Filmen – vom Mainstream-Blockbuster bis zum Nachwuchsfilm», wie es weiter heisst. Nach der Kinoauswertung stehen diese Filme auf den Kanälen von SRF einem breiten Publikum zur Verfügung. (pd/tim)