Tschugger: Dritte Staffel läuft ab Mitte November

Bax, Pirmin und Co. ermitteln wieder – dieses Mal nicht nur im Wallis, sondern auch in Bern. Mit von der Partie ist neben David Constantin und Dragan Vujic in dieser Staffel auch das Westschweizer Comedy-Duo Vincent et Vincent. Ab Sonntag, 19. November 2023, ist die dritte Staffel der Polizeikomödie auf SRF 1 und Play Suisse zu sehen, wie SRF mitteilt. «Tschugger» ist eine Produktion von Shining Film und SRF.

Bei den Walliser Tschuggern ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Oberwalliser Polizistinnen und Polizisten sind mit den Flics aus dem Unterwallis (unter anderem gespielt vom Westschweizer Comedy-Duo Vincent Kucholl und Vincent Veillon) fusioniert worden. Bax (David Constantin) versucht, sich ausserhalb des Wallis eine neue Existenz aufzubauen, was sich schwierig gestaltet. Pirmin (Dragan Vujic) geniesst mit seiner Frau Regina (Lena Furrer) das Elterndasein.

Doch die Vergangenheit lässt keine Ruhe: Ein verstecktes Testament und zwei Morde zerstören den neugefundenen Frieden und erwecken in Bax und Pirmin die schlummernden kriminalistischen Instinkte zu neuem Leben. Die beiden Tschugger holen sich Hilfe bei einem alten Kollegen, um den Fall zu lösen. Und natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit der ambitionierten Rapperin Valmira (Annalena Miano) und ihrem Manager Juni (Arsène Junior Page) – Valmira möchte endlich den nächsten Karriereschritt machen.

Produzentin Sophie Toth von der in Zürich ansässigen Shining Film produziert auch Staffel 3 und 4 – mit grösstenteils bewährter Crew. David Constantin spielt die Hauptrolle und führt gemeinsam mit Johannes Bachmann Regie, unterstützt von Rafael Kistler hinter der Kamera.

Als Creator fungieren David Constantin und Mats Frey. Die Drehbücher wurden im Writer’s Room von SRF unter Leitung von David Constantin und Johannes Bachmann und den Autorinnen und Autoren Jelena Vujović, Fiona Schreier, Pascal Glatz, Christian Wehrlin und Arnold H. Bucher entwickelt, unterstützt von Rafael Kistler und Mats Frey. Im Cast gibt es neben David Constantin, Dragan Vujic und Anna Rossinelli auch ein Wiedersehen mit Cédric Schild. Und bei den Unterwalliser Flics sind das Westschweizer Comedy-Duo Vincent Kucholl und Vincent Veillon, bekannt als Vincent et Vincent, zu sehen. (pd/wid)

Die dritte Staffel «Tschugger» ist ab dem 19. November 2023 auf SRF 1 und Play Suisse zu sehen.