SRG: Dynoptic sponsert neu die «Sports Awards»

Wird Mitte Dezember der goldene Teppich der «Sports Awards» zur TV-Gala ausgerollt, tragen die Schweizer Sportstars zur Abwechslung einmal Abendkleider oder Anzüge. Am Sonntag, 15. Dezember 2019, werden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger im Studio Zürich Leutschenbach geehrt, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Seit diesem Jahr organisiert die SRG die «Sports Awards» ohne Titelsponsor oder Mitveranstalter. Die Credit Suisse zog sich im letzten Jahr zurück (persoenlich.com berichtete). Die neuen Organisationsstrukturen hätten der SRG den Anstoss gegeben, den Event zu prüfen und aufzufrischen. «Die ‹Sports Awards› sind als Auszeichnung in der Sportszene wie auch beim Fernsehpublikum äusserst beliebt. Deshalb bietet SRF der Preisverleihung weiterhin eine würdige Plattform, aber nutzt auch die Chance für Veränderungen», wird Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und SRF Sport, in der Mitteilung zitiert.

Neuer Sponsor der «Sports Awards» ist Dynoptic, das «Qualitätslabel der Schweizer Optiker», wie es heisst. Wie bisher berichtet die «Schweizer Illustrierte» als Medienpartner über die Preisverleihung. Die «Hall of Fame» auf der offiziellen Sports-Awards-Homepage wird weiterhin von Keystone-SDA als Onlinepartner unterstützt. Wie in den Vorjahren fungiert Swiss Olympic, der Dachverband des Schweizer Sports, als Schirmherr. sportpress.ch nimmt als Initiator der Sportlerwahlen eine besondere Stellung unter den Partnern ein.

Die auffälligsten Neuerungen werden im Erscheinungsbild und bei den Kategorien vorgenommen.

Im Rahmen der «Sports Awards» wird zum ersten Mal der MVP des Jahres ausgezeichnet. Als Most Valuable Player können Schweizer Sportlerinnen und Sportler nominiert werden, die in einer Mannschaftssportart herausragende Leistungen erbracht haben. Die Vorauswahl der drei bis sechs Finalistinnen und Finalisten erfolgt durch den Wahlausschuss. Gewählt wird der MVP schliesslich von den Schweizer Sportmedien, den Spitzensportlerinnen und -sportler sowie den Schweizer Sportfans in einer Online-Publikumsabstimmung.

Die Kategorien Sportlerin, Sportler, Team und Trainer bleiben unverändert. Ebenso fortgesetzt wird die Wahl in der Kategorie Paralympische Sportler, die bis anhin unter der Bezeichnung Behindertensportler durchgeführt wurde.

Neuer Nachwuchspreis



Bei Radio SRF 3 erhalten die Nachwuchssportlerinnen und -sportler eine neue und eigene Award-Plattform. Aus drei Nominierten wählen die SRF 3-Hörer via Online-Voting die grösste Schweizer Sporthoffnung des Jahres. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird mit dem Titel «SRF 3 Best Talent Sport» ausgezeichnet. Der Radiosender baue damit sein Engagement in der Talentförderung weiter aus und unterstütze neben Musik und Comedy neu auch den Sportbereich. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird in der Livesendung «Sports Awards» am Sonntag, 15. Dezember 2019, geehrt und erhält einen Förderpreis im Namen der Schweizer Sporthilfe.

Liveshow mit Moderationsduo

Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden in der Livesendung, die am Sonntag, 15. Dezember 2019, ab 20.05 Uhr auf SRF 1, RTS Deux und RSI LA 2 ausgestrahlt wird, geehrt. Sandra Studer und Rainer Maria Salzgeber führen durch die TV-Gala im Studio Zürich Leutschenbach. Kommentatoren für das Westschweizer Fernsehen sind Pascale Blattner und Marc Gisclon, für das Tessiner Fernsehen kommentieren Debora Ferrara und Ivan Zippilli. (pd/cbe)