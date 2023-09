Radio Zürisee: Ehemalige feiern runden Geburtstag

«Blase mit uns die 40 Kerzen aus», hiess es in der gelb-blauen Einladung von Radio Zürisee an die ehemaligen Mitarbeitenden. Zum Üben wurde gleich eine Kerze mitgeliefert.

Am letzten Freitag war es so weit: Am Bahnhofplatz 1 in Rapperswil wurde am Studiostandort im ehemaligen Hotel Post auf drei Etagen gefeiert: draussen auf dem Hof bei Tacos und Hotdogs sowie in der Radio-Loft und auf dem Dach – jeweils mit Barbetrieb. Viele der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Moderation, Redaktion und Verkauf, aber auch Ex-Mitglieder des Verwaltungsrats sind aufgetaucht. Insgesamt 140 Personen haben eingecheckt.

Auch der neue Inhaber Fabian Villiger mischte sich unter das Party-Volk. In seiner Ansprache verriet er, dass er sich schon als junger Mann beim Sender beworben habe, er aber von Moderationschef Martin Diener eine Absage erhielt. Seit Anfang Jahr gehört der Radiosender Villiger – Diener durfte bleiben.

Die letzten Gäste verliessen das Jubiläumsfest ihres ehemaligen Arbeitgebers erst in den frühen Morgenstunden.

Am 1. November 1983 durften private Radios offiziell auf Sendung gehen, Radio Zürisee gehörte zu den ersten. (cbe)