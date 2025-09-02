David Schaerer Studios: Eröffnung mit Branchenprominenz

Publiziert am 02.09.2025

Viel Prominenz an der offiziellen Eröffnung der David Schaerer Studios an der Alfred-Escher-Strasse in der Zürcher Enge. Doch diese würden, so verriet der bekannte Werber in seiner Eröffnungsrede, schon bald in DS Studios umgetauft. Der Grund: es töne ein bisschen anonymer.

Schärer selbst war zuletzt Marketingchef von Breitling, zuvor war er Kadermitglied bei Farner, Mitgründer von Rod und viele Jahre bei Jung von Matt Limmat aktiv. Zudem gehörte er bei der Wahl des Bundesrates Martin Pfister dessen Kommunikationsteam an. Seit kurzem ist Schärer auch noch Verwaltungsrat des Schauspielhauses Zürich.

Unter den Gästen des Eröffnungsabends waren unter anderem die SRF-Moderatoren Stefan Büsser, Sandro Brotz und Nick Hartmann, aber auch Politologe Michael Hermann, die neuen Schauspielhaus-Intendanten Pınar Karabulut und Rafael Sanchez, die Schauspielhaus-Verwaltungsräte Beate Eckhardt und Stefan Mühlemann, Pionierpodcasterin Kafi Freitag, EX-SWR-3 und Radio-Energy-Moderator Jonathan «Jontsch» Schächter, Weltwoche Filmexperte Benjamin Bögli, die Werber Matthias Freuler und Pablo Koerfer, FDP-Stadtpräsidentenkandidat Përparim Avdili, SP-Nationalrat Islam Alijaj, Rechtsanwältin Rena Zulauf, die Kommunikations- und Marketingexperten Reyn ffoulkes von Coca-Cola Schweiz, Jan-Hendrik Völker-Albert von ZKB oder Alex Hefter vom Kunsthaus Zürich. Da gegen 20 Uhr ein kräftiger Regen einsetzte, endete die Strassenparty abrupt und die Anwesenden feierten im Innenraum der Agentur weiter. «Ein gutes Omen,» so Gastgeber Schärer. (ma)