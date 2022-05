Beatrice Egli Unlimited: Exklusive Einblicke in das Privatleben

Der CH-Media-Streamingdienst Oneplus präsentiert ab 1. Juni 2022 eine zweiteilige Dokumentation «mit noch nie gezeigten Aufnahmen aus der Kindheit, dem Privatleben, der kürzlich erfolgten Matterhornbesteigung und der steilen Karriere des Schweizer Schlagerstars Beatrice Egli», wie es in einer Mitteilung heisst. In «Beatrice Egli Unlimited» spreche die Musikerin «ehrlich über die Höhe- und Tiefpunkte ihres bisherigen Lebens». Die von CH Media Entertainment produzierte Dokumentation lasse Freunde, Familie, Bandmitglieder und Fans zu Wort kommen und gewähre «einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen des internationalen Stars».

Franz Kempf, der Entdecker von Beatrice Egli, ehemalige Lehrer und Wegbegleiter aus der Zeit ihrer Schauspielausbildung in Hamburg sprechen über die Anfänge des damals noch jungen Singtalents. Beatrice Egli zeigt sich laut Mitteilung «von einer sensiblen Seite» und spricht offen über Schwierigkeiten während der Schulzeit und Negativschlagzeilen, die ihr zu schaffen machten. Der zweite Teil der Dokumentation zeigt unter anderem den harten Weg zur Bezwingung des Matterhorns – von den intensiven Vorbereitungen bis hin zum steilen Aufstieg. «Die Idee kam spontan. Ich überlege mir meist nicht sehr viel, sondern will es einfach machen. Dies gehört wohl zu meinem Wesen», sagte Egli vor der Besteigung in einem persoenlich.com-Interview.

«Beatrice Egli Unlimited» Teil eins wird am Mittwoch, 1. Juni 2022, auf Oneplus released. Teil zwei wird eine Woche später, am 8. Juni 2022, ebenfalls auf dem CH-Media-Streamingdienst gezeigt. (pd/cbe)