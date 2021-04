Lugano

Filippo Lombardi gelingt Einzug in Stadtrat

Der ehemalige CVP-Ständerat Filippo Lombardi zieht in den Stadtrat von Lugano ein. Der Politiker und Medienunternehmer konnte 6213 Stimmen auf sich vereinen, wie der offiziellen Seite des Kantons Tessin zu den Kommunalwahlen zu entnehmen ist.

Der ehemalige Ständerat und Fraktionschef Filippo Lombardi, aufgenommen an der Delegiertenversammlung der CVP Schweiz, am Samstag, 15. Februar 2020, in Frauenfeld. (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller)