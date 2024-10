Publiziert am 29.10.2024

«Wir freuen uns, mit der Gründung der Swiss Studios einen wegweisenden Schritt für die Schweizer und Europäische Kreativwirtschaft vollzogen zu haben. Jetzt gilt es, die neuen Möglichkeiten, die sich aus der Lex Netflix für die Schweiz ergeben, mit Leben und spannenden Inhalten zu füllen», wird Malte Probst, Verwaltungsratspräsident und CEO der Swiss Studios AG am Dienstag in einer Mitteilung zitiert.

Gesellschafter der Swiss Studios sind die Elite Filmproduktion, vertreten durch Roger Kaufmann, die Praesens-Film Production, vertreten durch Corinne Rossi, Contrast Series, vertreten durch Ivan Madeo, die Bavaria Fiction Switzerland, vertreten durch Dominic Fistarol und Marcus Ammon und die Kinescope Film, vertreten durch Matthias Greving.

Bei dem Zusammenschluss handelt es sich um mehr als eine projektbezogene Kooperation. Die fünf beteiligten Gesellschaften gründen eine gemeinsame Aktiengesellschaft. Sie schiessen

Aktienkapital in die neue Gesellschaft ein, bleiben daneben selbst aber unabhängige Produktionsfirmen, wie Malte Probst gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt. Er ist Verwaltungsratspräsident und CEO von Swiss Studios. Demnach ist Swiss Studios ein unabhängiges Schweizer Filmstudio mit Sitz in Zürich. Die fünf beteiligten Produktionsfirmen sind Aktionäre und Partner.

Das Unternehmen will künftig alles aus einer Hand anbieten – Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Medienprojekten – aber auch Lizenzvertrieb und weitere Services rund um das Handling von Investitions- und Abrechnungsverpflichtungen.

Swiss Studios habe sich zum Ziel gesetzt, dank vereinter Kräfte und konsolidiertem Know- How, ein Zentrum für Schweizer Film- und Fernsehprojekte zu werden: «Wir möchten mit Kreativen und unter Einbezug der technischen Entwicklung mit innovativen Inhalten das nationale und internationale Publikum im Kino und auf digitalen Medien begeistern», so Corinne Rossi, Mitglied der Geschäftsführung.

Dank Lex Netflix

Darüber hinaus setze sich Swiss Studios zum Ziel, konsequent digitale Innovationen für die Produktionsprozesse zu entwickeln und in die eigenen Produktionen einfliessen zu lassen.

Swiss Studios nutzt die Möglichkeiten der jüngsten Änderungen im Schweizer Filmgesetz, welches Streaming-Anbieter dazu verpflichtet, in die Schweizer Film- und Serienproduktion zu investieren. «Wir sind zuversichtlich, dass diese Unterstützung dazu beitragen wird, unsere kreativen Visionen zu verwirklichen und der Schweizer Film- und Serienlandschaft über die Schweiz hinaus noch mehr Bedeutung zu verschaffen», sagt Roger Kaufmann, Mitglied der Geschäftsführung. (pd/sda/spo)