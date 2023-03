SRF: «G&G»-Awards werden zu Spar-Awards

von Christian Beck

Am Samstag, 1. April, verleiht das SRF-Magazin «Gesichter und Geschichten» die «G&G»-Awards. Trotz des Datums kein Scherz: Die Veranstaltung findet dieses Jahr erstmals in der neuen Radio Hall am Standort Zürich Leutschenbach statt. «Dass wir die ‹G&G›-Awards neu aus der Live-Stage in der Radio Hall senden, hat finanzielle und praktische Gründe», so Paola Biason, Redaktionsleiterin «G&G», auf Anfrage von persoenlich.com.

Die «G&G»-Awards werden seit 2006 verliehen. Die festliche Gala fand zehn Jahre lang im Kaufleuten Zürich statt – und daraufhin während fünf Jahren ein paar Schritte weiter im Aura. Im letzten Jahr wurden die «G&G»-Awards im Zürcher Moods verliehen, erstmals unter dem neuen Namen «Gesichter und Geschichten» (persoenlich.com berichtete).

Material lässt sich tragen

Nun gibt es quasi eine Inhouse-Veranstaltung. «Wir werden aufgrund der Location-Grösse weniger Gäste vor Ort haben, zudem bezahlen wir keine Location-Miete», sagt Biason weiter. «Ausserdem ist es für uns viel einfacher, das ganze Material lediglich über den Fernsehgarten zu tragen, als an eine externe Location irgendwo in der Stadt ohne Parkmöglichkeiten et cetera zu fahren.» Die neue Location sei «perfekt» für die Durchführung der «G&G»-Awards geeignet.

Bei den «G&G»-Awards gekürt werden Schweizer Persönlichkeiten des Jahres 2022 in den Kategorien «Mutmacher:in», «Brückenbauer:in», «Überflieger:in» und «Dauerbrenner:in» sowie unter allen Nominierten das «Gesicht des Jahres». Durch die Preisverleihung führen die beiden «G&G»-Moderatorinnen Jennifer Bosshard und Tanya König. Die Highlights der Verleihung werden in «G&G Weekend» am Sonntag auf SRF 1 zu sehen sein.