Bundesamt für Kultur: Gewinner der Kunst- und Designpreise bekannt

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat die 11 Preisträgerinnen und Preisträger der Schweizer Kunstpreise und die 17 Preisträgerinnen und Preisträger der Schweizer Designpreise bekannt gegeben. Die Kunstpreise werden am Montagabend in Basel in Anwesenheit von Bundespräsident Alain Berset verliehen.



Die Verleihung der Schweizer Designpreise findet am Dienstag statt. Die Ausstellungen Swiss Art Awards 2023 und Swiss Design Awards 2023 finden vom Dienstag bis 18. Juni in der Messe Basel statt.

Grand Prix Kunst und Prix Meret Oppenheim

Im Rahmen der Preisverleihung der Schweizer Kunstpreise in den Bereichen Kunst, Architektur sowie Kritik, Edition, Ausstellung werden auch die Preisträgerinnen und Preisträger des Schweizer Grand Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim 2023 geehrt: der Künstler Uriel Orlow, die Initiative Parity Group und der Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker Stanislaus von Moos.

Die Preisverleihung der Schweizer Designpreise aus den Bereichen Produktdesign, Mode- und Textildesign, Grafikdesign, Fotografie, Vermittlung und Szenografie, Media und Interaction Design, sowie Designforschung findet gemeinsam mit der Auszeichnung der Gewinnerinnen und des Gewinners des Schweizer Grand Prix Design 2023 statt. Dies sind: Etienne Delessert, Illustrator und Grafiker, Eleonore Peduzzi Riva, Innenarchitektin und Beraterin, sowie Chantal Prod’Hom, Museumsdirektorin und Kuratorin.

Die Arbeiten der Finalistinnen und Finalisten sind in den parallel zur Art Basel sowie Liste Art Fair Basel und Design Miami/Basel stattfindenden Ausstellungen Swiss Art Awards und Swiss Design Awards zu sehen. Die Besucherinnen und Besucher können zudem das Schaffen der Preisträgerinnen und Preisträger des Schweizer Grand Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim erleben. Die Ausstellungen werden von Filmporträts sowie zwei Publikationen mit Exklusivinterviews mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Schweizer Grand Prix Kunst /Prix Meret Oppenheim und des Schweizer Grand Prix Design begleitet.

11 Schweizer Kunstpreise gehen in diesem Jahr an:

Architektur

Detritus.: Bastian Marzoli (*1994), Claire Logoz (*1995)

Kunst

Guillaume Dénervaud (*1987)

Natacha Donzé (*1991)

Giulia Essyad (*1992)

Anne Fellner (*1986)

Mona Filleul (*1993)

Maria Guta (*1983) und Lauren Huret (*1984)

Nils Amadeus Lange (*1989)

RM

Latefa Wiersch (*1982)

Kritik, Edition, Ausstellung

Bureaucracy Studies

17 Schweizer Designpreise gehen in diesem Jahr an:

Mode- und Textildesign

Sherylin Birth (*1989)

Anastasia Bull (*1993)

Rafael Edem Kouto (*1990)

TDS Textildruckerei Arbon: Martin Schlegel (*1978)

YVY: Yvonne Reichmuth (*1986)

Grafikdesign

Chiachi Chao (*1988)

Ben Ganz (*1991)

Pauline Mayor (*1993) und Loïc Volkart (*1989)

Zweikommasieben Magazin: Dorothee Dähler (*1989), Kaj Lehmann (*1988)

Vermittlung und Szenografie

Front Row: Tara Mabiala (*1993), Camille Farrah Buhler (*1985)

Fotografie

Thaddé Comar (*1993)

Tamara Janes (*1980)

Laurence Kubski (*1986)

Produktdesign

Dimitri Bähler (*1988)

Borgmann Clopath: Serge Borgmann (*1971), Carlo Clopath (*1986)

Designforschung

Dimitri Reist (*1986)

Salvatore Vitale (*1986)

(pd/yk)