Merry Goldmas: Goldbach-Chefs singen aus vollen Kehlen

Ein Weihnachtsgruss der musikalischen Art: Kunden und Partner haben von Goldbach eine «Videobotschaft» erhalten. Im Video singen Mitglieder der Geschäftsleitung, darunter die Goldbach-Chefs Michi Frank und Alexander Duphorn, sowie einige weitere Mitarbeitende eine goldbachsche Adaption des 1985 erschienenen Songs «We Are the World».

Getextet haben die Mitarbeitenden selber. Aufgezeichnet wurde in den Powerplay Studios in Maur, dort, wo auch schon Europe in den 1980er-Jahren «The Final Countdown» aufgenommen hatte. «Die Aufnahmen waren nach einem halben Tag im Kasten», so Iris Blättler, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Goldbach Group, auf Anfrage von persoenlich.com. Blättler singt übrigens selber auch mit.

Für alle persoenlich.com-Leserinnen und -Leser, die gerne mitsingen möchten, ist hier der Original-Songtext:





Wir sind Goldbach

Es scheint wie Magie

Aber Zufall ist es nie

Wenn du am Morgen die erste Werbung siehst

Du nimmst dein Smartphone in die Hand

oder stellst das Radio ein

Hör zu – da ist die Werbung schon

Du gehst raus

Schlägst die Zeitung auf

Und da ist schon wieder Werbung drin

Und dann steigst du aus

Sie strahlt dich freundlich an

Surprise – Die Aussenwerbung ist da

Refrain:

Wir sind Goldbach

Wir leben Passion

Wir bringen Werbung zu den Kunden

Auf allen Medien

Ob TV, Radio oder Out of Home

Online und neu auch Print

Neu vereint sind wir gerne für dich da.

Und schon wird es Nacht

Du stellst den TV ein

Und schon flimmert die Werbung über den Screen

Ob Deutschland, Schweiz und Österreich

Wir sind stets für dich da

Passionné – pour la publicité!

Refrain

Das Jahr ist um, wir sagen Dankeschön

Merci beaucoup, und oafach Dankescheen

Wow, wow, wow

Merry Christmas and a happy new year

Im neuen Jahr sind wir von Herzen für dich da!

Refrain

(cbe)