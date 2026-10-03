«Flesh & Fuel» des französischen Regisseurs Pierre le Gall biete eine «zutiefst filmische Auseinandersetzung mit dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis nach Verbundenheit», heisst es in der Begründung der Jury. Das Drama erzählt von einem französischen und einem polnischen Lkw-Fahrer, die trotz Beruf der Liebe eine Chance geben wollen.
03.10.2026
Zurich Film Festival
Goldene Augen für Frankreich und USA
Im Opernhaus Zürich hat «Flesh & Fuel» den Spielfilm-Wettbewerb des 22. Zurich Film Festival gewonnen. Im Dokumentarfilm-Wettbewerb geht das Goldene Auge an «Bucks Harbor» des US-Amerikaners Pete Muller.
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