Publiziert am 18.11.2026

Das Commercial Content Team von Tamedia Advertising hat für BYD eine integrierte Crossmedia-Kampagne zum Markteintritt in der Schweiz entwickelt. Wie Tamedia Advertising mitteilt, lief die Kampagne unter dem Motto «Von Energie angetrieben. Von Vertrauen bewegt» und setzte nach Angaben der Agentur auf redaktionell aufbereitetes Storytelling statt auf klassische Werbeunterbrechung.

Inhaltlich übersetzte das Team die Eigenschaften des Fahrzeugs, darunter die Ladezeit und die Alltagsreichweite, in erzählerische Beiträge. Kern der Kampagne war ein zweisprachiger Branded-Content-Auftritt im Tamedia Newsnet, ergänzt durch ein Video.

Zusätzlich kamen Newsletter, interaktive Einbindungen auf Instagram und LinkedIn sowie grossformatige Auftritte in der «SonntagsZeitung» und in «Le Matin Dimanche» zum Einsatz. (pd/spo)