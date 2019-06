Am Mittwoch startet die Mediengruppe Tamedia in Kooperation mit Axa, Coop, SBB, Sunrise und Swiss unter dem Namen «Switzerländers» eine nationale Kampagne für das grösste interaktive Filmprojekt der Schweiz. Dabei werden die Menschen hierzulande über die Print-, Online-, TV- und Social-Media-Kanäle des Tamedia-Netzwerks aufgerufen, in selbstgedrehten Videos ihre Geschichten zu erzählen – persönliche Porträts über «ihre» Schweiz. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, mitzumachen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Aus allen eingesandten Videos entsteht ein rund 90-minütiger Film, mit dem die vielfältige und multikulturelle Schweiz in möglichst vielen Facetten eingefangen werden soll. Verantwortlich für die Umsetzung ist der bekannte Schweizer Regisseur Michael Steiner. Die Vorlage für das Konzept bildet der Film «Life in a Day» aus dem Jahr 2011, der von Ridley Scott’s Firma Scott Free Productions produziert wurde. Das Projekt wurde ausserdem bereits in anderen Ländern wie Japan, England, Italien, Spanien, Kanada und Indien erfolgreich realisiert. Tamedia hat die Lizenz für die Schweiz erworben.

Nebst «20 Minuten» als Lead-Medium im redaktionellen Storytelling sowie den anderen reichweitenstarken Printtiteln und Newsplattformen von Tamedia sind auch die TV-Sender der Mediengruppe RTL und SevenOne Media über die Schweizer Werbefenster, die von Goldbach vermarktet werden, im Projekt involviert. Darüber hinaus sorgt Picstars, ebenfalls eine Beteiligung von Tamedia, für die nötige Social-Media-Präsenz.

«‹Switzerländers› zeigt die 360-Grad-Kompetenz von Tamedia im medienübergreifenden, interaktiven Storytelling in Kombination mit crossmedialer Marketingkommunikation auf führendem Niveau», wird Marcel Kohler, Leiter Werbung & Pendlermedien und Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia, in der Mitteilung zitiert. «Ich bin stolz, welch grossartige Arbeit bei dieser Kampagne bereichsübergreifend geleistet wird.»

Die Premiere von «Switzerländers» in den Schweizer Kinos ist auf April 2020 geplant. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Film auch im privaten Fernsehen zu sehen sein. In der Westschweiz und im Tessin heisst der Film «Switzerlanders». (pd/cbe)