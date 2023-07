Blue Sport Kids Day: Hinter den Kulissen einer Livesendung

Sechs Kinder zwischen 10 und 14 Jahren hatten am Sonntag die Gelegenheit, im Berner Wankdorf an der Übertragung der Livesendung rund um das Super-League-Spiel YB gegen Lausanne mitzuwirken. Sie unterstützten die Blue-Sport-Reporter, -Kommentatoren und -Produzenten vor Ort und konnten tatkräftig mitanpacken, zum Beispiel beim Interview mit dem Berner Spieler Loris Benito nach dem Spiel.

Die Stimmung unter den Teilnehmenden war hervorragend, das Interesse gross, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben Fragen an Reporter Chris Augsburger und rund um die ganze Produktion kamen auch ganz alltägliche Themen auf. So fragte ein Kind den Kommentator Stefan Flückiger, wie er es denn während des Spiels mit WC-Gängen handhabe, wenn er ja nicht einfach so vom Mikrofon wegkönne.



Besonders spannend war auch der Einblick in den Übertragungswagen der Produktionsfirma NEP, wo alle Fragen unter anderem vom Regisseur mit viel Geduld beantwortet wurden. Die Kids waren überrascht, wie viele Zahnräder ineinandergreifen müssen, damit eine erfolgreiche Liveproduktion zustande kommt.



Nach dem Last-Minute-Heimsieg von YB gegen Lausanne (2:1) war die Stimmung auch bei den Gastgebern gut, sodass die Interviews als erfolgreicher Schlusspunkt des gelungenen Tages im Wankdorf von den Kindern mitgeführt werden konnten. Glücklich, aber erschöpft traten alle den Heimweg an. (pd/cbe)



Weitere Impressionen finden Sie hier.