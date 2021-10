ZHAW: Jonas Bühler wird gleich doppelt geehrt

Gleich mit zwei Auszeichnungen wurde Jonas Bühler, Absolvent der Mastervertiefung Fachübersetzen, für seine herausragende Masterarbeit an der Diplomfeier geehrt. Seine Arbeit «Flow im Übersetzungsprozess. Prozessbasierte Indikatoren zur Untersuchung von Flow-Zuständen beim Übersetzen» hat nicht nur wissenschaftlich überzeugt, sondern vor allem für die Übersetzungspraxis wertvolle Erkenntnisse geliefert. Der Farner Award for Academic Excellence ging an Annika Behrens, Absolventin der Mastervertiefung Organisationskommunikation, wie es in einer Mitteilung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) heisst.

In einem von Zeit- und Kostendruck geprägten Markt ist es für Übersetzende besonders wichtig, effizient zu arbeiten und gleichzeitig ihre beste Leistung abzurufen. Erreicht werden kann das, wenn sie sich in einem kognitiven Zustand befinden, der als Flow bezeichnet wird. Der Flow-Zustand wurde bis anhin in der Übersetzungswissenschaft kaum untersucht. «Die Arbeit von Jonas Bühler zeigt auf, wie Bestleistung in der Übersetzungstätigkeit abgerufen werden kann – vergleichbar mit Hochleistungen von Sportlern oder Künstlerinnen», sagte der Preisstifter Pius Fellner von Lionbridge in seiner Laudatio. «Diese Arbeit ist präzise, gehaltvoll und minuziös recherchiert.»

Aufgrund «seiner hervorragenden Masterarbeit» wurde Jonas Bühler gleich zweifach geehrt: Auch der Preis der DÜV – des Berufsverbands für Dolmetscher und Übersetzerinnen – wurde an ihn vergeben. «Jonas Bühlers Arbeit thematisiert, wie und wann sich ein Flow-Zustand einstellt und wie dieser zukünftig in der Lehre vermehrt einzusetzen ist. Diese Kombination macht die Arbeit besonders gewinnbringend», lobte Giovanna Lo Piccolo den Preisträger.

Bühler freute sich sehr über die beiden Auszeichnungen: «Die Doppelauszeichnung ehrt mich ausserordentlich. Es ist wertvoll, zu sehen, wie sich in der Branche angesehene Player für meine Arbeit interessieren. Das Preisgeld möchte ich gerne in meine Freelancer-Tätigkeit als Übersetzer investieren.»

Für ihre Analyse der Nachhaltigkeitskommunikation von Coop und Migros auf Instagram wurde Annika Behrens, Absolventin der Mastervertiefung Organisationskommunikation, mit dem «Farner Award for Academic Excellence» ausgezeichnet. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Social Media in der Organisationskommunikation sowie der Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen trifft die prämierte Masterarbeit von Annika Behrens den Geist der Zeit, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Cordula Rieger, Senior Change Consultant und Mitglied des Senior Management Boards bei Farner Consulting, lobte in ihrer Laudatio besonders, wie Behrens in ihrer Arbeit auf das Potenzial der visuellen Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation eingehe. Speziell im Bereich Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf Social Media – ein Aspekt, der in bisherigen Studien und Publikationen zu diesem Thema zu kurz komme. «Als Ergebnis erarbeitet Annika Behrens konkrete Handlungsempfehlungen für Migros und Coop, die sehr praxisorientiert und clever sind», sagte Rieger. (pd/cbe)