Todesfall: Lara Baumgartner stirbt bei Postauto-Brand

Publiziert am 11.03.2026

Energy Bern trauert um Lara Baumgartner (†26). Sie kam beim Postauto-Brand von Kerzers vom Dienstagabend ums Leben, bei dem insgesamt sechs Menschen starben.

Ein Mann war in Düdingen in den Bus eingestiegen und hatte sich rund 40 Minuten später in Kerzers selbst angezündet. Der gesamte Wagen stand innert kürzester Zeit in Flammen. Laut Polizei war es eine «vorsätzliche Tat ohne ideologisches Motiv». Der verstorbene Täter war demnach ein «psychisch instabiler» und im Kanton Bern wohnhafter Schweizer.

Energy Bern informierte seine Mitarbeitenden am Mittwochmittag intern. «Wir sind erschüttert und tief traurig», heisst es laut Blick.ch in der Mitteilung. «In diesen schweren Stunden sind wir mit unseren Gedanken bei Laras Familie und ihren Liebsten.»

Auf den sozialen Medien erinnerte das Team öffentlich an sie: «Lara war ein wunderbarer Mensch und eine aussergewöhnliche Kollegin. Ihr Lachen, ihre Herzlichkeit, ihr feiner Humor und ihre kluge, liebevolle Art haben viele Menschen berührt.»

Auf der Energy-Website wurde Baumgartner als jemand beschrieben, den Menschen mit «Ecken und Kanten» faszinierten – und den die Psychologie nicht losliess, «weil es dort kein Schwarz-Weiss gibt». (cbe)