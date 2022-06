Berner Kommunikationspreis: Linda Nartey wird ausgezeichnet

Die frühere Berner Kantonsärztin Linda Nartey hat am Donnerstag den zwölften Kommunikationspreis der Berner Public-Relations-Gesellschaft BPRG erhalten. Die Gesellschaft zeichnet Nartey für eine «souveräne, professionelle und vorausschauende Kommunikation während der Corona-Pandemie» aus.



Trotz teils heftiger Kritik von Corona-Skeptikern habe die heutige Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) stets sehr souverän, klar und sachlich kommuniziert, schreibt die BPRG in einer Mitteilung vom Freitag. Ärztin Nartey habe dabei auch politische, wirtschaftliche und gesellschaftsethische Fragen antizipiert und in ihrer Kommunikation berücksichtigt.



Die BPRG zeichnet jedes Jahr eine Persönlichkeit aus, welche ohne entsprechende Fachausbildung aussergewöhnliche kommunikative Leistungen erbringt. Im vergangenen Jahr war Christoph Spycher vom Fussballklub BSC YB Gewinner des Preises. Im Jahr 2020 erhielten

die Erfinder der «Belper Knolle», Peter und Mike Glauser, die Auszeichnung. (sda/mj)