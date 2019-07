Georg-Büchner-Preis: Lukas Bärfuss erhält Literaturauszeichnung

Der Schweizer Autor Lukas Bärfuss («Hagard») erhält den Georg-Büchner-Preis, wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag mitteilte. Die renommierte Auszeichnung ist mit 50'000 Franken dotiert.

Der Büchner-Preis zählt zu den höchsten literarischen Ehren im deutschsprachigen Raum. Bärfuss, der 1971 in Thun zur Welt kam, wird den Preis am 2. November in Darmstadt entgegennehmen.

Mit Bärfuss zeichne die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung «einen herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus», schreibt die Jury in ihrer Begründung. Sie lobt zudem Bärfuss' «hohe Stilsicherheit» und seinen «formalen Variationsreichtum».

Der Thuner lebt heute in Zürich und arbeitet als Dramatiker, Erzähler und Essayist. Bärfuss ist bereits Träger zahlreicher Auszeichnungen: Er erhielt etwa den Schweizer Buchpreis (für «Koala», 2014) oder den Schillerpreis (für «Hundert Tage», 2009). (sda/log)